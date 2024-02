Ecco la classifica di Sanremo all’inizio della finale | Sangiovanni ultimo | primo Geolier Tutto in gioco con il televoto | come funziona

Il bianco è spesso considerato un colore neutro in casa , “facile” da usare soprattutto sulle pareti. Ma non è proprio così. Dietro infatti alla ... (iodonna)

La vittoria di Geolier nella serata delle cover di Sanremo 2024 ha sollevato un polverone: in molti, infatti, sostengono che il rapper napoletano non ... (ilmessaggero)

Nella finalissima Sanremo 2024 il co-conduttore è Fiorello: cantano tutti e 30 gli/le artisti/e, e viene comunicata al pubblico la classifica generale delle prima 4 serate. Parte il televoto a a fine ...Sabato 10 febbraio, diciannovesima giornata per il Girone C degli Juniores Under 19 Regionali: ecco tutti i risultati e la classifica.La vittoria di Geolier nella serata delle cover di Sanremo 2024 ha sollevato un polverone: in molti, infatti, sostengono che il rapper napoletano non abbia meritato la vittoria e che questa ...