Ecco il piano del calcio per salvarsi da se stesso

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tra le novità, il patrimonio netto in positivo per iscriversi e il ritorno di sponsor del betting. Gravina l'ha inviato al governo

L?Europa fa (mezzo) dietrofront per placare la rabbia degli agricoltori . Con i trattori che premono alle porte del quartiere Ue di Bruxelles, ... (ilmattino)

Tolleranza zero contro evasione e dispersione scolastica. Con una circolare inviata ai sindaci il prefetto di Napoli , Michele Di Bari, traccia la ... (ilmattino)

Una norma europea può aprire la strada per i domiciliari nel nostro Paese. Vertice lunedì al ministero della Giustizia con i legali e il padre della ... (repubblica)

"Sono riuscito a non piangere e sono contentissimo". È finita così la lunga giornata elettorale di Dmitrij Palagi , candidato alle prossime ... (lanazione)

Roma 7 feb – Hamas propone il cessate il fuoco a Israele . Una trattativa in corso da giorni, che finora ha visto reazioni scettiche quando non ... (ilprimatonazionale)

Roma, 7 febbraio 2024 - ecco l'accordo proposto da Hamas e che Gerusalemme ha definito inaccettabile, "con molte questioni sulle quali non c'è ... (quotidiano)

I funerali di Vittorio Emanuele di Savoia si terranno oggi pomeriggio nel Duomo di Torino e saranno in forma privata. Ieri la camera ardente allestita nella chiesa di Sant'Ubaldo a Venaria, alle porte ...Omicidi, associazione a delinquere, estorsioni, sequestro di persona. Sono solo alcuni dei reati gravissimi compiuti dai tre criminali più pericolosi d'Italia ancora latitanti e ...Il premier Netanyahu ha chiesto un piano di evacuazione dei civili: la città è abitata da 1,3 milioni di palestinesi. Media: Israele rischia sanzioni dagli Usa per le violenze in Cisgiordania. Kahn Yo ...