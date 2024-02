Ecco il maltempo | è arrivata la pioggia | tutta Italia sott’acqua

Stando all'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile, da venerdì sera è allerta meteo in undici regioni d'Italia: ecco dove (ilgiornale)

Meteo - torna il maltempo sull'Italia con pioggia e neve : ecco quando e dove

Non solo coriandoli a Carnevale, ma anche precipitazioni in tutta la Penisola a causa di un doppio vortice ciclonico previsto per il weekend. Il ... (tg24.sky)