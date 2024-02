E se Musk avesse comprato Twitter per via dei suoi jet privati? Un nuovo libro 

(Di sabato 10 febbraio 2024) E se fosse tutta colpa dei jet? Da un paio di anni in molti si domandano cosa abbia spinto Elona comprare... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Elon Musk è arriva to ad Atreju 2023 con una Tesla bianca, ma non era solo durante il tragitto e nemmeno dopo avere lasciato la festa di Giorgia ... (open.online)

Elon Musk era stato accusato dal Wall Street Journal di fare uso di droghe come LSD, cocaina e tante altre; dopo un po' il giornale in questione torna a parlar ...Un'intervista riportata dal DailyStar effettuata da Tucker Carlson con il presidente russo Vladimir Putin è stata resa pubblica ieri sera, giovedì 8 febbraio, evidenziando un particolare accento sulle ...“L’Occidente sta realizzando che si può sconfiggere la Russia”. “Non succederà mai”. La guerra in Ucraina può finire “in poche settimane”: “Se veramente volete smettere di combattere, dovete smettere ...