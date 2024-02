È questa la destinazione perfetta per una fuga di San Valentino diversa dal solito

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dista soli 45 minuti da Roma, ma è una realtà sospesa tra le rocce e le bellezze naturali della valle del Treja, in provincia di Viterbo. Una meta dove fuggire per un weekend romantico. Lo chiamano “Borgo degli artisti”, perché sembra quasi dipinto dagli espressionisti. Non a caso ospita tantissimi pittori, artigiani, botteghe e attività raffinate che contribuiscono a rendere questo piccolo Comune, nel cuore della valle del Treja, unico nel suo genere. Il “Borgo degli artisti”: dov’è e perché scoprirlo Immerso tra i boschi del Parco naturale della valle del Treja, tra Roma e Viterbo, il borgo di Calcata sorge come una visione su un acrocoro di tufo che domina la vallata. Non ha mai avuto bisogno di mura, perché è come sospeso sulla sua rupe a cui si accede da un’unica porta ad arco. Abbandonato perché considerato a rischio frana, Calcata è stato ripopolato nella seconda metà del ...