E’ la prova che il sindaco ha fallito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Boccone ghiotto, le primarie, per l’opposizione. Lega, Forza Italia e Cambiamenti attaccano: "il Pd fa passare la cosa come un trionfo di democrazia e un segno di rinnovamento, ma tutto questo rivela altro". "Dopo una legislatura disastrosa, nemmeno il partito di maggioranza crede più nelattuale. Per la prima volta nella storia ilin carica non è ripresentato dal proprio partito per il secondo mandato – dicono in coro i tre gruppi consiliari –. Si certifica così che Giglioli è stato un pessimoe nemmeno il Pd lo nasconde più". Ma ce n’è per tutti: "il suo annunciato sfidante, che parla di rinnovamento, è un signore che ha iniziato a far politica nientemeno che nel 1990 nella Dc. Mastroianni ha condiviso punto per punto ogni scelta di questa giunta e di queste maggioranze da decenni. Rinnovamento ...