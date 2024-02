E’ il Giorno del ricordo | la commemorazione di una strage dimenticata

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il 10 febbraio è ildel, ladi unache per molti anni è stata. Ecco le reazioni politiche. Il 10 febbraio non è uncome gli altri anche se per molti anni è stato così. Dal 2004, infatti, in questa data in Italia si ricordano tutti i nostri concittadini uccidi dall’esercito di Tito nelle Foibe. I numeri non sono mai stati confermati, ma si parla di cifre che si aggirano tra i 3mila e i 5mila italiani che hanno perso la vita dopo essere state deportate. Oggi in Italia è ildel– Notizie.com – © AnsaUnache per anni è stata silenziosa. Nessun testo o altro ha mai parlato di quello che è accaduto alla popolazione del Friuli Venezia Giulia e della Dalmazia al ...