Due nuovi allarmi-fascismo a tempo record | Formigli e Repubblica oltre l' ossessione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sulle reazioni a sinistra dell'archiviazione dell'inchiesta bluff denominata “Lobby nera” eravamo stati buoni profeti. Non solo nessuno si è sentito in dovere di chiedere scusa per gli attacchi feroci all'epoca dei fatti, ma sugli organi d'informazione vicini a quell'area politica, ieri non c'era nemmeno un rigo che desse conto della chiusura delle indagini e del proscioglimento di tutte le persone coinvolte. Silenzio di tomba. Scrivevamo anche che certamente la macchina mediatica della sinistra era già all'opera per inventarsi un nuovo allarme democrazia causato dalle “destre” che hanno il brutto vizio di vincere democraticamente le elezioni. E qui, va detto, siamo rimasti sorpresi anche noi dalla celerità delle operazioni. Già ieri mattina il quotidiano Lae in serata la trasmissione di CorradoPiazzapulita, lanciavano non uno, ma ...