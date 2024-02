Due giochi PC gratis su Epic Games fino al 15 febbraio

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Questa volta sono due iPCsuper una settimana che avrà termine alle ore 17 del 152024. Anche se non hai intenzione di approfittare di queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in un secondo momento, se il gioco ti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare imessi a disposizione ogni settimana occorre registrarsi sue scaricare sul proprio PC l’installer con cui poter lanciare iscaricati. Irimarranno nella tua libreria e potrai scaricarli su qualunque PC, dunque nessun limite temporale o di macchina. PEGI: come vengono classificati i ...