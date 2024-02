Due chili di hashish in un’aiuola di una scuola di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Arezzo, 10 febbraio 2024 – Nel pomeriggio dell’8 febbraio, nell’ambito di un più ampio servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, specie nei pressi di istituti scolastici, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno rinvenuto all’esterno di un edificio scolastico di, 20 panetti di, del peso complessivo di 2kg, che venivano posti poi sotto sequestro penale. I militari, sono riusciti a scovare un insospettabile nascondiglio, utilizzato dai pusher per celare lo stupefacente. Infatti gli spacciatori, utilizzavanoubicata all’esterno di un edificio scolastico come nascondiglio della loro sostanza stupefacente, sicuri che nessuno l’avrebbe ritrovata, mettendo però in pericolo i giovani alunni di quell’istituto. I Carabinieri della Stazione di ...