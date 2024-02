DJ Ringo | “Stadio a San Donato? Giusto che il Milan resti al passo”

Milan-Napoli, Dj Ringo, conduttore radiofonico e noto tifoso rossonero, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare il big match ...Firenze, 30 gennaio 2024 - ll 29 agosto del 1966 al Candlestick Park di San Francisco, lo stadio che è stato la casa dei 49ers, i Beatles suonarono l'ultimo concerto ufficiale della loro incredibile c ...Si tratta del fratello di uno dei due cugini della famiglia sinti finiti in carcere per la sparatoria del 12 gennaio scorso nel parcheggio della metro C a Pantano ...