Divisione regionale 1 Il Pesaro Basket cade per la prima volta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Doveva succedereo poi, ed è successo nell’ultima giornata disputata: ilperde la suapartita in stagione dopo tredici vittorie in fila sul campo dell’Auxilium Osimo, pur senza compromettere la suaposizione. La sconfitta della banda allenata da coach Spagnoli matura quarto dopo quarto, tutti e quattro persi seppur di poche lunghezze, senza riuscire mai a dare quella spallata, caratteristica di questa stagione ai limiti della perfezione fino a questo momento. In una serata meno prolifica per Terenzi, 13 per lui, ci pensa Cambrini a prendere in mano le redini offensive segnando 27 punti, supportato dai 15 di Galdelli, a ciò non basta per superare Osimo, venendo sconfitti 92-80. In settimana inoltre ilha annunciato ...