Discussione infuocata | la protesta dei trattori si spacca? Cosa trapela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) C'è unatura nel fronte delladegli agricoltori, in verità eterogeneo. Una parte deivuole marciare contro il governo, l'altra pensa che quanto ottenuto sia sufficiente per passare alla parte costruttiva della mobilitazione. La tensione è alta in seno a uno dei comitati più rappresentativi, anche se come abbiamo detto non c'è un movimento in grado di convogliare le istanze di tutti gli agricoltori e allevatori per via delle differenze tra settori e territori. A fornire gli ultimi aggiornamenti dal presidio di via Nomentana, a Roma, è Rainwes 24. L'inviata dell'emittente, Carlotta Ricci, si trova a pochi metri dal camion in cui sta svolgendo una riunione dal clima incandescente. "All'interno si sta svolgendo unaveramente molto animata tra le due anime di Riscatto agricolo - ...