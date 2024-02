Disagi al bancomat Il Comune s’arrabbia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Anche ilfa sentire la propria voce sull’unicorimasto in paese, spesso guasto o non rifornito. La situazione per i 1.800 residenti è critica da tempo: delle due banche attive in paese una ha definitivamente trasferito altrove gli uffici; la seconda ha spostato il personale ma si è impegnata a garantire la presenza dello sportello elettronico per non creare eccessivi. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni, oggi è difficile anche solo identificare il soggetto cui fare riferimento tra la banca e l’istituto di vigilanza privata che gestisce il. "Una situazione grottesca – commentano da Palazzo – Dopo mezzo secolo siamo senza sportelli bancari e nemmeno si riesce a garantire un servizio minimo ai cittadini". U.Z.