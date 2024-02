Disabilità e tagli In Prefettura le associazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) È arrivata fino allala protesta contro "il drasticoo" ai contributi mensili per i caregiver famigliari deciso dalla Regione Lombardia con la delibera del 28 dicembre scorso in recepimento della riforma del Fondo per le non autosufficienze varata, invece, dal Governo dell’allora premier Mario Draghi. Giovedì il prefetto Claudio Sgaraglia ha infatti incontrato Alessandro Manfredi e Angelo Achilli, presidenti, rispettivamente, di Ledha (Lega per i diritti delle persone con) e Fand (Federazione tra lenazionali delle persone con). "Il nuovo piano di Regione Lombardia – si legge nella nota diramata dalle–, recependo quanto previsto dal Piano nazionale per la non autosufficienza, prevede un drasticoo ...