Diretta Sanremo 2024 | stasera il vincitore Al via la finale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 febbraio– Sarà la serata decisiva per i 30 big in gara a. L'ultimo passo verso la vittoria dell'iconico Leone d'oro. Per l'occasione Fiorello (che fino a questo momento ha fatto solo qualche comparsa sul palco) sarà il co-conduttore al fianco di Amadeus. E per l'ultima volta, dato che il conduttore, dopo cinque edizioni, ha deciso di passare il testimone. Ad aprire la kermesse saranno Renga e Nek, mentre l'ultima esibizione sarà quella di Rose Villain. Nel corso della serata riascolteremo tutte e 30 le canzoni in gara. Ricco anche il parterre degli ospiti: Gigliola Cinquetti per i 60 anni di "Non ho l'età", Roberto Bolle e Luca Argentero. Al timone della Costa Smeralda ci sarà Tedua mentre Tananai si collegherà da piazza Colombo.