Difesa | minacce Houthi guerra ibrida

(Di sabato 10 febbraio 2024) 21.30 "Ledegli Houti nei nostri confronti sono parte della loro.Attaccare navi commerciali di nazioni estranee a ciò che accade a Gaza, disseminare false informazioni, lasciar passare liberamente nel Mar Rosso le navi della Federazione russa e della Cina ma non le altre, sono tentativi di minare la coesione nostra dell'Ue". Così in una nota il ministero dellaGuido Crosetto in risposta a uno dei leader del gruppo yemenita alleato di Hamas contro la partecipazione dell' Italia alla missione europea.