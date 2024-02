Diamanti Var utilizzato male | Spalletti il miglior ct possibile

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'ex fantasista azzurro: "Vedo un'Inter forte, la Juve ha trovato la quadra, Roma in ripresa" FIRENZE - "Il Var non mi piace perché è uno strumento. Vidi Sassuolo-Fiorentina, ci fu il gol annullato al Sassuolo, il rigore prima dato ai padroni di casa e poi tolto, successivamente il r

Ci sono tanti, troppi start and stop con il Var. In Inghilterra si fa così L'Italia deve guardare a dove si fa meglio su certe cose". Lo ha detto il tecnico del Melbourne City Youth Alessandro ...Oggi, presso l'hotel I Vivai di Montemurlo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Diamanti, ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Livorno e West ...Il consiglio direttivo della Lega Pro ha dato l'ok all'uso della tecnologia in campo per tutti i playoff e playout, dopo l'esperimento solo per semifinali e finali. Lo ...