Di chi è Anne Frank? Di se stessa e della letteratura Indagine di Lola Lafon

(Di sabato 10 febbraio 2024) Cercansi informazioni in merito a Margot, 19 anni, e, 16 anni, sul treno verso Bergen-Belsen a gennaio. Tel. 37059. Sono i primi di giugno del 1945 e sui quotidiani olandesi compare questo annuncio. L’ha dettato un uomo che ogni mattina si presenta all’apertura dei localiCroce Rossa mostrando a tutti una foto. È macilento, un sopravvissuto di Auschwitz-Birkenau. Per un mese si fa trovare nelle stazioni in cui arrivano i rari sopravvissuti di Bergen-Belsen e continua a chiedere, non si stanca. Parla sempre al futuro e dice: “Quando ritroverò le mie figlie”. Il 18 luglio del 1945 riceve cinque righe firmate da Janny Brilleslijper, un’infermiera deportata con la sorella Lientje proprio in quel campo. La lettera conferma la morte di Margot e. La storia ...