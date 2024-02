Detenuto torturato | il video shock smuove sindacati e politica

(Di sabato 10 febbraio 2024) AGI - Une inaccettabile. È il coro di voci che si levano suldelda agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Reggio Emilia. Al momento risultano indagati una decina di agenti penitenziari. Oggi a prendere posizione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che sottolinea: "Fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti, e quindi dare giudizi molto netti preventivamente è sempre qualcosa che deve avere un certo riguardo, è ovvio che non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni". Prima del ministro, altre voci si erano levate per condannare l'episodio, anche da esponenti delle ...

Contro di lui, 40enne di nazionalità tunisina in cella per reati di spaccio, si sono avventati dieci agenti della penitenziaria che ora la procura ... (repubblica)

Violenza a Reggio Emilia, Nordio: "Provo sdegno e dolore". Il detenuto malmenato: "Ho tanta paura che possa risuccedere".Otto agenti indagati per tortura e lesioni, due funzionari per falso. Mentre le sequenze del pestaggio a sangue di un 40enne tunisino nel carcere di Reggio Emilia fanno il giro del web, immediate le r ...Il governo italiano ha reagito con fermezza alla richiesta di rinvio a giudizio per un episodio di tortura contestato a dieci agenti per le violenze su un detenuto nel carcere di Reggio Emilia. Questo ...