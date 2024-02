Detenuto incappucciato e torturato | il video shock del pestaggio in carcere a Reggio Emilia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Contro di lui, 40enne di nazionalità tunisina in cella per reati di spaccio, si sono avventati dieci agenti della penitenziaria che ora la procura vuole mandare a processo con la richiesta di rinvio a giudizio

Il 3 aprile 2023, in un corridoio del carcere italiano di Reggio Emilia , un detenuto tunisino di 40 anni è stato brutalmente pestato da agenti ... (open.online)

«Sono immagini agghiaccianti ed inaccettabili — commenta il legale del detenuto, Luca Sebastiani — una violenza gratuita contro un uomo solo, privato della libertà, incappucciato, ammanettato e a ...Incappucciato con una federa ...Dieci agenti della polizia penitenziaria contro un detenuto. Il filmato delle telecamere interne del carcere di Reggio Emilia, reso disponibile ...