Deschamps | “Contento di tornare in Italia per affrontare gli Azzurri”

Dopo le parole di Luciano Spalletti, arrivano anche quelle del CT della Francia, Didier Deschamps. Ai media ufficiali de 'Les Blues', l'ex Juventus ha così commentato il sorteggio di Nations League ed ...Fabiani e il discorso fatto alla Lazio in questi giorni per caricare la squadra dopo il momento complicato: i dettagli Il Messaggero oggi in edicola riporta nuovi retroscena sul discorso di Fabiani al ...Una notte speciale a Riad non solo per l'ex Lazio Milinkovic-Savic ma per tutto il pubblico presente alla sfida della Riyadh Season Cup tra l'Al Nassr di ...