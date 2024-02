Derubato di oltre 200mila euro via sms | raggirato da un finto operatore del servizio antifrode

L'ultimo colpo è stato messo a segno ieri. Ancora è difficile stabilire se sia la stessa mano che solo pochi giorni fa aveva firmato un "assalto" analogo. Ma per ...Canzo Vittima una coppia che ha fatto entrare in casa un falso tecnico idrico. L’uomo ha buttato nel lavandino una fialetta puzzolente per simulare l’inquinamento Utilizzare dati di geolocalizzazione ...Gaza, 9 feb. (Adnkronos) - La guerra a Gaza ha costretto "più di mezzo milione di ragazzi e ragazze a lasciare la scuola". Lo ha scritto su X Philippe Lazzarini, commissario generale dell'agenzia dell ...