Della Vite torna nella top 10 in Gigante Vince il solito Odermatt

(Di sabato 10 febbraio 2024) Marcosi conferma nuovamente campione ed entrastoria. Sabato mattina (10 febbraio), il fuoriclasse svizzero ha dominato le due manche del sestodi stagione a Bansko (Bulgaria), concludendo la gara a 2:15.75 con 91 centesimi di vantaggio dal secondo posto del norvegese Steen Olsen, seguito dall’austriaco Manuel Feller, in terza posizione. Con 9 vittorie e 23 podi consecutivi in slalomha sorpassato l’ex sciatore Ingemar Stenmark, il piùntestoriaCoppa del Mondo, collezionando 34 vittorie in carriera. Dopo una prima manche più tenuta e controllata, lo svizzero classe 1997 ha dato il tutto per tuttoseconda, tracciata, peraltro, da uno dei suoi allenatori. ...