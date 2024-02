Delitto di Avetrana Taranto | Michele Misseri torna libero | “Cosima e Sabrina hanno saputo ma lo ignorano”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)), 10 febbraio 2024 –, lo “Zio” di),dopo aver scontato la condanna per occultamento di cadavere. Ea vivere nella casa del, nel garage di quell’abitazione è stata uccisa la nipote Sarah Scazzi, era il 26 agosto del 2010. Il 70enne continua a incolparsi di quell’omicidio che sconvolse l’Italia, tutti abbiamo in mente la foto della ragazzina bionda e sorridente, la trovarono in fondo a un pozzo, tra i campi, strangolata. In carcere, condannate all’ergastolo, restano la moglie di, e la figliadi...