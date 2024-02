Death Stranding 2 | Nuovi dettagli da Kojima

(Di sabato 10 febbraio 2024) In occasione del recente HideoTube,è tornato a parlare diStrading 2, il sequelle delle disavventure di Sam Bridges, soffermandosi su alcune novità implementate al Gameplay, scopriamo di cosa si tratta.suparte subito affermando che ciò che è stato mostrato di recente, proviene direttamente dalla PS5, dunque sono scene di gioco catturate dalla console e non elaborate su PC. Il lancio di2 è atteso per il 2025 in esclusiva PS5, nell’attesa però possiamo avere una infarinatura sulle novità che saranno presenti. Il Gameplay, pur rimanendo fedele al titolo originale, propone un sistema innovativo e coinvolgente, avrete a disposizione numerosi veicoli e ...

Nella mattinata di oggi è tornato a sorpresa HideoTube, uno speciale evento organizzato da Hideo Kojima in cui ha svelato alcuni retroscena sui suoi progetti più interessanti, tra cui alcune ...L'autore lo ha dichiarato durante l'episodio speciale del suo show "HideoTube", durante il quale ha anche diffuso numerose informazioni sull'attesissimo Death Stranding 2: On the Beach. Stando a ...Death Stranding 2 On the Beach includerà una serie di disastri naturali che potranno cambiare le mappe di gioco e costringerci ad agire in modo diverso.