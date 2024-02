De Rossi | «Possiamo giocarcela contro l’Inter Su Lukaku…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Il tecnico della Roma Daniele Deha parlato così prima della partita: match di stasera che si disputerà all'Olimpico Ai microfoni di DAZN, Daniele Deparla così nel prepartita di Roma Inter. EMOZIONI – «Sensazioni? Emozionante, come lo era l'esordio e la prima in casa. È tutto una bella esplosione di sentimenti forti, fortunatamente e sfortunatamente c'è anche una partita da preparare. Non ho tempo di pensare a quello che sarà l'atmosfera». HUIJSEN – «Llorente poteva giocare, negli ultimi giorni ha avuto un problemino e lo abbiamo centellinato. Visto che Huijsen è fuori dalla lista Uefa ho scelto lui, così non rischiamo di andare in quel match con un centrale solo».