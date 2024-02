De Rossi | «Lukaku? Sereno come gli altri Inter forte ma tutto è aperto!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’torna in campo per un altro attesissimo scontro diretto: questa volta tocca alla Roma. Di seguito il pensiero di Desul big match dell’Olimpico. – Cresce l’attese per Roma-. Pochi minuti prima della sfida Daniele Dedichiara su Dazn: «Emozionante,lo era l’esordio, la seconda in casa e la prima trasferta. Una bella esplosione di emozioni e sentimenti forti ma sono molto concentrato su quello che devo fare. il tempo libero per pensare a quella che è l’atmosfera non ce l’ho quindi sono molto. Llorente poteva giocare, sono entrambi giocatori importanti per noi. Era uscito prima contro il Cagliari perché aveva un problemino. Lo abbiamo centellinato e visto che nella pma partita di Europa League ho fuori dalla lista UEFA ho ...