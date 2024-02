De Rossi: «Inter non ha rubato nulla! Superiori a noi. Ma non di troppo» (Di sabato 10 febbraio 2024) De Rossi dopo Roma-Inter terminata sul punteggio di 2-4 su DAZN ha analizzato la sconfitta dell’Olimpico in maniera abbastanza onesta, dando i giusti meriti ai nerazzurri. IL COMMENTO – Daniele De Rossi dopo Roma-Inter ha parlato così in maniera abbastanza onesta: «Ho ricevuto tante risposte positive da questa partita. Se vogliamo giocare al pari livello di queste grandi squadre non dobbiamo abbassare il livello perché poi ti castigano. Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei miei ragazzi, hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto. Hanno fatto una partita da giocatori veri contro una squadra molto forti. Questa che ho visto è la strada giusta. Gli episodi nel calcio sono tutto. Le partite si vincono tutti insieme. Abbiamo abbassato tutti il livello nel secondo tempo, me compreso. Se abbiamo perso è perché siamo ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 10 febbraio 2024) Dedopo Roma-terminata sul punteggio di 2-4 su DAZN ha analizzato la sconfitta dell’Olimpico in maniera abbastanza onesta, dando i giusti meriti ai nerazzurri. IL COMMENTO – Daniele Dedopo Roma-ha parlato così in maniera abbastanza onesta: «Ho ricevuto tante risposte positive da questa partita. Se vogliamo giocare al pari livello di queste grandi squadre non dobbiamo abbassare il livello perché poi ti castigano. Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei miei ragazzi, hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto. Hanno fatto una partita da giocatori veri contro una squadra molto forti. Questa che ho visto è la strada giusta. Gli episodi nel calcio sono tutto. Le partite si vincono tutti insieme. Abbiamo abbassato tutti il livello nel secondo tempo, me compreso. Se abbiamo perso è perché siamo ...

