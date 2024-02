De Rossi | «Episodio Acerbi? Buono | per me è gol! Lukaku non felice»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) Deha tenuto la consueta conferenza stampa post-partita al termine di Roma-Inter. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso, raccolte dall’inviata di Inter-News.it allo stadio Olimpico di Roma. CONFERENZA DE– Questa la conferenza stampa di Daniele Denel post-partita di Roma-Inter. Percorso ben riconoscibile, elemento negativo la vulnerabilità sulle corsie esterne. Si poteva fare di meglio? Sapevamo che loro erano molto forti sulle fasce. L’unica incognita era mettere Angelino come braccetto di destra, se Thuram fosse andato dalla sua parte. Ma non è stato così. Sul primo gol, abbiamo sbagliato. Ci siamo trovati un Dybala che seguiva gol fino all’area e non lo vogliamo. C’è da migliorare sulla gestione delle fasce, ma queste sofferenze sono figlie del loro gioco, dei loro inserimenti. Discorso di piccolo ...