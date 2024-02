De Paola | «L’Inter stupisce pure Sacchi! Poche più forti in Europa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) Depromuove la super stagione dele il gioco della squadra di Simone Inzaghi, che piacead Arrigo Sacchi. COMBINAZIONI ? Ospite negli studi di Sportitalia, Paolo Desi è espresso così sui nerazzurri: «Fa un doppio gioco: perché sta sempre sul pezzo, non fa un gioco speculativo, ma gioca anche all’italiana con contropiedi rapidi. Ince ne sonopiùdel. Potrebbe ripetere il percorso dello scorso anno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...