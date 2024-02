De Luca in piazza contro l' autonomia | il centrodestra attacca | «Utilizza loghi di Anci e Regione Campania»

Diego De Luca: "Stanno impazzendo su Geolier allo stesso modo in cui sono impazziti per lo Scudetto del Napoli. È proprio un loro limite: la mente stereotipata li rende incapaci di ragionare sul ...All'Ariston, per lo spazio dedicato alla fiction, anche il Doc Luca Argentero e Claudio Gioè per la partenza della fiction Rai Makari 3. Bis per Tedua che dopo aver inaugurato i concerti sulla Costa ...Alla manifestazione hanno già dichiarato di aderire vari sindaci di centrodestra, in particolare della provincia di Caserta, che comunque si troveranno in quella che sarà la piazza di De Luca. Magari ...