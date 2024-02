“Davvero costa così tanto!?” Sanremo 2024 | Mahmood e l’anello pazzesco | il prezzo choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) A, nella serata cover del 9 febbraio,ha cantato Come è profondo il mare di Lucio Dalla con I Tenore di Bitti, ma ora l’attenzione della gente è ricaduta sulche indossava. Che ha unclamoroso, infatti si è scoperta la marca e soprattutto la cifra che bisognerebbe sborsare per comprarlo. Ovviamente non alla portata di molti. A prescindere dalla performance a, assolutamente molto interessante,ha fatto parlare di sé per il suo anello dalclamoroso. Ovviamente lì per lì i telespettatori non avevano capito il costo smisurato del prezioso, ma il sito Today nelle scorse ore ha fatto chiarezza e ha tirato fuori la somma esatta che avrebbe pagato l’artista. Leggi anche: ...