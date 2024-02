D' Aversa Stimo molto Motta | a Bologna dobbiamo fare risultato

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Serve un Lecce compatto contro una squadra forte e completa", dice il tecnico giallorosso LECCE - Lecce in campo in Emilia per una sfida esterna particolarmente complicata. In casa del, la formazione salentina cercherà i primi tre punti esterni del proprio campionato. Non sarà facile raccog