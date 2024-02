Dario Osella morto | addio all’imprenditore cuneese che fondò e gestì il noto caseificio ‘Fattorie Osella’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lutto nel mondo dell’imprenditoria casearia. Ènella mattina di sabato 10 febbraio, fondatore del“Fattorie“, che creò sviluppando una piccola attività artigianale di famiglia. L’imprenditore aveva 92 anni. Nel settembre 2023 era rimasto vedovo della moglie Anna Carlotti, sua spalla per l’intera vita, anche in azienda. Lascia due figli, Gino e Rossella. Nato il 7 luglio 1931 a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, in una famiglia dalle competenze casearie antiche tramandatesi di generazione in generazione, frequentò il Real Collegio Carlo Alberto I di Moncalieri e poi si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza, dove presto si rese conto che la sua vocazione non era diventare avvocato ma produttore di formaggi. Nel 1952 decise di ...