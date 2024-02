Dargen terrorizza Amadeus | Non dire nulla E poi scappa | voci pesanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si è esibito come terzo concorrenteD'Amico. Il cantante ha portato sul palco di Sanremo il brano "Onda alta". Qui affronta temi di attualità come la guerra e la tragedia dei migranti in mare. Già nei giorni scorsi l'artista ha lanciato un appello sul palco dell'Ariston: "In questo momento dall'altra parte del mare ci sono dei bambini buttati sul pavimento perché negli ospedale non ci sono medicinali e vengono operati con la luce del cellulare. Senza anestesia, bambini mutilati. Se abbiamo il coraggio di voltarci dall'altra parte, abbiamo anche il coraggio per imporre un cessate il fuoco". E così ecco che alla finalissima non ci si poteva aspettare altro. Questa volta però, stando a X, in molti hanno notato il tentativo didi frenare il cantante. "Non vorreiqualcosa di sbagliato", ha infatti detto ...