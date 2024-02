Damian Priest | “Non posso incassare la valigetta per l’infortunio di Seth | arriverà il mio momento…”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 febbraio 2024) Durante il Money In The Bank Premium Live Event dello scorso anno,è riuscito a superare tutti gli ostacoli per vincere l’incontro. Negli ultimi mesi, ha più volte ventilato l’ipotesi dilacontroRollins, ma i suoi tentativi sono stati rovinati da altri avversari come Drew McIntyre e Randy Orton. Parlando con The West Sport,ha spiegato perché non ha ancora incassato la, facendo notare che non può a causa deldi. Le sue parole “Sono di base a Raw e dato che Rollins è il campione, purtroppo non è stato autorizzato dal punto di vista medico, quindi nonin questo momento perché ufficialmente non può ...