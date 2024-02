“Dall’Italia al cielo” | storia degli esuli vip

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb – “al. Ritratti di istriani, fiumani e giuliani” è l’ultima fatica della scrittrice Cristina Di Giorgi per Eclettica edizioni. Scritto in collaborazione con il Comitato 10 febbraio, ha lo scopo di rimettere insieme quel mosaico umano forgiato dalla tremenda esperienza dell’esodo giuliano-dalmata.alDalladi Enzo Bettizza a quella più nota di Sergio Endrigo, il libro si propone di far conoscere le storie di quei Italiani che dovettero reinventarsi e ricoprirsi in un’Italia che aveva dimenticato il loro dolore come, profughi e sfollati. Sono le storie di Alida Valli e e Ottavio Missoni, di Laura Antonaz e Gianni Brezach (futuro marito di Loretta Goggi), ma anche di eroi più o meno noti come Nazario Sauro. Il volume propone ...