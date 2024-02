Dalla valsamoggia all’evento piu’ grande degli states Macron presente alla finale del Super Bowl Nello spot con il premio Oscar Anthony Hopkins

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nella notte tra domani e lunedì Kansas City e San Francisco si scontreranno al, l’evento di football americano più importante dell’anno, all’Allegiant Stadium di Paradise in Nevada. Un appuntamento che ha valicato i confini statunitensi, attestandosi come unoeventi sportivi (e non solo) più attesi in assoluto e diventando un vero e proprio spettacolo seguito da milioni di spettatori nel mondo. Una visibilità globale che non riguarderà solo i giocatori, ma che in piccola parte coinvolgerà anche una delle squadre partner di, col Wrexham Afc che sarà protagonista dellorealizzato da Stok Cold Brew. In scena c’è il due voltesir, che nel video si prepara con...