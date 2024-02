Dalla Monaca di Monza alle mafie Il teatro corre sul 45° Parallelo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Una commedia brillante che parla di amicizia maschile, attraversando temi come l’arte e l’identità. E poi uno spettacolo che mette insieme le tante facce della persona e del personaggio delladi, prendendo spunto dall’opera di Alessandro Manzoni, dagli atti del processo e da altri autori, e riflettendo sul potere e sulla solitudine. E ancora, storie da ridere tutte da improvvisare e il racconto grottesco, e al tempo stesso drammatico e commovente, di chi è stato ucciso per sbaglio, vittima innocente delle. Quattro appuntamenti, da qui a fine marzo, con ildi prosa proposto da compagnie e autori che lavorano sul territorio. È la rassegna “45° Parlo”, organizzata dal Bloom di Mezzago e che metterà in fila rappresentazioni originali per tutti i gusti. Ad alzare il ...

Rassegna al Bloom di Mezzago, comincia il Gruppo Teatro Bagai con lo spettacolo "Art". E fino a marzo una scaletta di proposte che alterneranno la leggerezza a momenti di riflessione.