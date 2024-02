Dai contrasti di texture a quelli di volumi | dalle decorazioni tono su tono alle trasparenze strategiche

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 10 febbraio 2024) Quando si pensa a come indossare il nero, vengono in mente tantissime idee diverse. Perché questo colore non colore è il simbolo dell’eleganza, sta bene a tutte ed è adatto a tutte le età, si sporca difficilmente e non è mai fuori luogo (tranne che alla maggior parte delle cerimonie di nozze). Eppure, soprattutto nella stagione invernale, è abbastanza facile farlo diventare banale o addirittura noioso. La solita combo maglione, pantalone e cappotto in total black ha davvero stancato. Così come il classico completo maschile in nero. La bella notizia però è che esisaltrettante ottime idee per renderlo più interessante, per illuminarlo, per vivacizzarlo e salvarlo da un destino segnato. La dimostrazione arriva dallo street style più modaiolo ...