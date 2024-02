Dagli operai dell’Italsider ai Cobas in corteo contro le quote latte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sul palcoscenico più famoso d’Italia, le proteste corrono veloci sotto i riflettori di Sanremo. I primi a fare irruzione al Festival furono glidi Genova nel 1984. Soffiavano venti di chiusura e una delegazione diandò a protestare fuori dall’Ariston: Pippo Baudo andò a parlare con loro e fece salire sul palco seiche spiegarono agli italiani cosa stava accadendo. Nel 1995, ci fu il caso del disoccupato che minacciò il (finto) suicidio all’Ariston. Il 47enne Pino Pagano voleva buttarsi dalla balconata in preda alla disperazione. Quel che seguì è storia: Baudo andò a parlargli, lo abbracciò e lo portò con sé sul palco. Caso risolto? Assolutamente no. Il disoccupato, come documentò ‘Striscia la Notizia’, non fu mai aiutato a trovare un posto di lavoro e addirittura il tg satirico di ...