Da Tucker Carlson a Drake | i motivi dell’impennata dei download di X

(Di sabato 10 febbraio 2024) Stiamo per entrare in una delle fasi più rivoluzionarie dell’evoluzione dei social network? Per anni siamo stati abituati a piattaforme centralizzate: da Facebook a Twitter, passando per Instagram e TikTok. Oggi, con l’apertura ufficiale di Bluesky, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma: quello delle piattaforme decentralizzate. L’app (che esiste anche in versione desktop) esiste da quasi un anno, ma fino a ieri si poteva accedere solamente tramite un invito. Oggi, invece, chiunque può creare un account ed entrare in quell’ecosistema che molti anni fa era stato immaginato da Jack Dorsey. Bluesky e l’ambizione dei nuovi social decentralizzati Proprio il co-fondatore di Twitter ha finanziato questo social network decentralizzato che – esteticamente – ricorda molto da vicino quel che fu il “social dell’uccellino”: una piattaforma di microblogging in cui si può navigare tra le ...