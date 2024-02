Da Sanremo al Carnevale di Rio | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 10 febbraio 2024) La canzone italiana grande protagonista. Tra le polemiche per l'ospitata di John Travolta e la gag tra Teresa Mannino e Russel Crowe, uno degli ospiti più acclamati del Festival di(LO SPECIALE) è stato un artista che mancava dalle scene da ben due anni. Standing ovation e pioggia di applausi. Tra i big, il grande ritorno a dieci anni dalla prima partecipazione aper un celebre nomemusica italiana in gara con la canzone “Ricominciamo tutto”. Andati in onda anche i Grammy Awards che hanno visto trionfare per la quarta volta nella categoria Album of the Year una delle più amate star del pop. Grande attesa a Rio de Janeiro per il tradizionale. La città sta però correndo ai ripari per contenere la diffusione di una malattia molto ...