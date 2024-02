Da Linate a Paullo in bicicletta Il sogno di tanti diventa realtà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Da, spingendo sui pedali. Col cantiere allestito all’altezza di Mediglia, sono partiti i lavori per la realizzazione della linea 7 del Biciplan “Cambio“ di Città metropolitana. Si tratta di una pista ciclabile che si snoderà per 17 chilometri, toccando Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia,, Tribiano e Colturano, per allacciarsi poi al sistema della mobilità dolce del Lodigiano e del Cremasco. Il costo dell’intervento è 13 milioni e 450mila euro, la conclusione dei lavori è prevista nel 2025. I dettagli dell’opera sono stati illustrati ieri adai tecnici della Città metropolitana di Milano, intervenuti nella sala consiliare del municipio insieme a Marco Griguolo, consigliere di Città metropolitana delegato alla mobilità, e ai “padroni di casa“, il sindaco di ...