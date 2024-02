Cremonese sciupona | contro la Reggiana finisce uno pari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Cremona – Lacrea tante occasioni, ma con lariesce ad acciuffare solo un pareggio in rimonta e rallenta la sua corsa verso la promozione diretta. La squadra di Stroppa rimane nel quintetto in lotta per i due posti che valgono la serie A, ma si vede affiancare al secondo posto dal Como ed esce dal terreno dello “Zini” più con il rammarico per l’opportunità mancata che con il sollievo per una sconfitta evitata. I granata vogliono conquistare un risultato positivo e lo fanno capire sin dai primi minuti anche se devono fare i conti con le folate dei grigiorossi, che si rendono insidiosi con Castagnetti, Coda e Vazquez. I padroni di casa cominciano una nutrita raccolta di tiri dalla bandierina, ma la rete difesa dall’attento Bardi rimane inviolata. La, però, insiste nella sua pressione e Castagnetti, ...