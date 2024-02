Cremazioni | le onoranze funebri | Sistema in sofferenza da mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Gli utenti delle impreseassociate hanno iniziato a rappresentarci i lunghi tempi di attesa per una cremazione nell’impianto a Bologna a fine 2023. Tempi che, di fatto, si sono raddoppiati rispetto al passato, arrivando anche a due". Ugo Borghi, presidente di ’Eccellenza funeraria italiana’, associazione che rappresenta il comparto, interviene sui ritardi accumulati nell’impianto di cremazione di Borgo Panigale. L’associazione ha disposto, tramite i propri legali, un accesso agli atti per capirne le ragioni. Presidente, da quanto avete riscontrato problemi? "Sono svariatiche ilè in grandee il problema si è acuito nel momento in cui l’impianto ha avuto un aumento di accessi che, grazie a convenzioni, giungono da altre regioni. Ci risulta anche che per alcune ...