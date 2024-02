Crediamo di tifare Meloni o Schlein | Trump o Biden Ma è l’algoritmo a profilare i nostri gusti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mentre siamo portati a credere che le questioni politiche riguardino, che so, l’alternativa tra Fdi di Giorgiae il Pd di Ellyo, a livello internazionale, fra Joee Donald, oppure mentre prendiamo posizione a favore della Russia o dell’Ucraina invece che di Israele o della Palestina, per quanto concerne i conflitti nell’ambito geopolitico, siamo completamente all’oscuro di un fenomeno strutturale che governa in maniera sempre più pervasiva sia i soggetti politici di cui sopra sia le nostre posizioni rispetto agli stessi. Tale fenomeno può essere chiamato “governance algoritmica” ed essere descritto nel modo seguente: sono gli algoritmi ae le nostre inclinazioni (attraverso il costante monitoraggio delle attività che ...