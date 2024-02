“Costretti a denunciare” Grande Fratello | choc su Varrese | “Cose gravissime” | interviene la famiglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Scoperta scioccante fuori dalsu. A rompere il silenzio nella giornata di sabato 10 febbraio è stata ladell’attore, uno dei concorrenti principali del reality show di Canale 5. In particolare a parlare è stata sua sorella Monica, stanca di dover subire qualcosa di molto grave. E ha quindi pubblicamente denunciato una situazione diventata per loro insostenibile. Sicuramente nella notizia non è ancora arrivata, dunquenon ne è ancora a conoscenza. Ma sua sorella non ce la fa più a vivere privatamente questo dolore assieme alla suae ha rivelato tutto al pubblico del programma. Si sarebbe superato ogni limite della decenza, visto che si parla di offese e vere e proprie ...