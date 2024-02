Così il modello Termoli può rilanciare l’automotive europeo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lo stabilimento dinon è stato citato tra quelli a rischio ridimensionamento o chiusura nella polemica fra l’Ad di Stellantis Carlos Tavares e il ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso. Semplicemente perché Stellantis ha già deciso da tempo di chiudere la produzione di motori endotermici e di cambi che oggi vengono realizzati nel sito produttivo in Molise. Eppure la realtà industriale diè comunque salva e con essa i livelli occupazionali del territorio. Un nuovo soggetto imprenditoriale, Acc – Automotive Cells Company la joint venture composta dalla stessa Stellantis, da Mercedes-Benz e da TotalEnergies, ha infatti deciso di realizzare nel medesimo sito la prima Gigafactory italiana per la produzione di batterie innovative e sostenibili per la mobilità del futuro. Batterie che saranno inviate ai diversi impianti di ...